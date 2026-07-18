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Gündem İyi ki ‘Ahbap’lara teslim edilmemiş! Bağışlanan kıyafetlerden neler çıktı neler
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İyi ki ‘Ahbap’lara teslim edilmemiş! Bağışlanan kıyafetlerden neler çıktı neler

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İyi ki ‘Ahbap’lara teslim edilmemiş! Bağışlanan kıyafetlerden neler çıktı neler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlığa bağışlanan kıyafetlerin içinden çıkan 6 bin 500 lira ile 23 adet altın, yürütülen incelemeler sonucunda sahiplerine geri verildi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan kıyafetlerin dağıtım öncesinde tek tek kontrol edildiğini söyledi.

Son kontrolde kıyafetlerin cep ve iç astarlarında unutulan toplam 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve yarım altın bulunduğunu belirten Dikbaş, yapılan araştırmanın ardından para ve altınların eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.

 

 

Daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Dikbaş, vefat eden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin iç astarında bulunan paranın da ailesine teslim edildiğini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dikbaş, "Bağış yapmadan önce kıyafetlerin ceplerini ve iç astarlarını mutlaka kontrol etsinler. Biz de elimizden gelen dikkati gösteriyoruz ancak yoğunluk nedeniyle gözden kaçabilecek durumlar yaşanabiliyor. Kimsenin mağdur olmaması adına herkesin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

 

Dikbaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

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