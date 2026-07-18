Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor

TAHSİN HAN

Küresel enerji ulaştırma ağlarında tarihi bir dönüm noktasına giriliyor. Washington’da düzenlenen Irak-ABD Ticaret Zirvesi’nde çok önemli açıklamalarda bulunan ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dünya enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nın iki yıl içinde ikinci plana düşeceğini ilan etti. Bölgedeki deniz taşımacılığı bağımlılığına son verecek yeni stratejinin en kritik aktörü ve ulaştırma ağlarının merkez üssü ise Türkiye olacak.

Tom Barrack’ın verdiği bilgilere göre; Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır’ın koordinasyonuyla hayata geçirilecek dev kara koridorları, Hürmüz Boğazı’nın küresel ekonomideki stratejik ağırlığını iki yıl içinde radikal bir şekilde azaltacak.

TÜRKİYE ENERJİ KÖPRÜSÜ OLACAK

“Güvenli ulaştırma” anlayışıyla inşa edilecek bu yeni ulaştırma ağları, deniz yollarının getirdiği jeopolitik riskleri ve bağımlılıkları tamamen devre dışı bırakırken, Türkiye’yi Doğu ile Batı arasındaki en güvenilir enerji köprüsü haline getirecek.

Yeni dönemde jeopolitik dengeleri Türkiye lehine değiştirecek en önemli hamlelerden biri Orta Koridor Projesi olacak. Türkiye’den başlayarak Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya’ya kadar uzanan bu dev hat, Avrupa’ya doğal gaz taşınması noktasında benzersiz fırsatlar barındırıyor. Küresel diplomasinin ve ulus devletlerin sınırlarını aşan bu özel sektör odaklı ticari dönüşüm, Türkiye’nin jeostratejik önemini zirveye taşıyacak.

GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR BAŞLADI

ABD’nin geçmişteki rejim değiştirme politikalarının başarısız olduğunu ve askeri müdahalelerin bölgeye fayda sağlamadığını itiraf eden Barrack, artık şeffaf liderlerle güçlü ekonomik ortaklıklar kurma döneminin başladığını vurguladı. ABD yönetimi bu kapsamda, Irak’ı güvenlik ve ortaklık temelinde yeni bir ittifaka taşıyacağına inandığı Başbakan Ali Zeydi hükümetine de her düzeyde tam destek veriyor. Bölgesel istikrarı kalıcı kılacak bu yeni dönemde, Türkiye’nin öncülük ettiği ulaştırma koridorları küresel ekonominin yeni can damarı olacak.