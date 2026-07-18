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Dünya İran'a bombardımanda can kaybı 50'ye çıktı
Dünya

İran'a bombardımanda can kaybı 50'ye çıktı

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İran'a bombardımanda can kaybı 50'ye çıktı

İran’da ABD’nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükselirken, 500’den fazla kişi de yaralandı. Ölenler arasında 2 çocuk ve 5 kadın bulunduğu bildirildi

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın ateşkesin "bittiğini" ilan etmesinden bu yana İran'a yönelik saldırıların sürdüğünü açıkladı.

İran’da ABD’nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükselirken, 500’den fazla kişi de yaralandı.

ABD’nin İran’a saldırılarında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin 6 Temmuz’dan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenler arasında 2 çocuk ve 5 kadın bulunduğu aktarıldı. Saldırılarda ayrıca 500’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), güçlerinin "gözetleme mevzilerini, askeri lojistik altyapısını, yer altı silah depolarını ve denizcilik kabiliyetlerini hedef aldığını" açıkladı.

İran, Kuveyt de dahil olmak üzere bölgedeki ABD müttefiklerini hedef alarak karşılık verdiğini duyurdu.

Kuveyt ise bir önceki gün benzer bir saldırının ardından bir başka enerji ve su santralinin daha vurulduğunu söyledi.

Elektrik ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir diğer elektrik ve su arıtma tesisi düşmanca bir saldırının hedefi oldu ve tesisin bir bölümünde yangın çıktı" denildi. Buna göre, saldırıda bazı enerji üretim üniteleri devre dışı kaldı.

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