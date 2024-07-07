“Ulan sizin adaletinizin içine tüküreyim! Çağdaş Batı normları neymiş, dış minnaklar kimlermiş gördünüz mü lan?!”

Hikmet Genç, Akşam gazetesindeki köşe yazısında UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi. Genç, Bozkurt işaretinin Türk kültürünün önemli bir sembolü olduğunu belirtti. UEFA'nın çifte standardı ve adaletsiz kararlarının altını çizen Genç, Batı'nın Türklere karşı adaletsiz tutumunu sert bir dille eleştirdi. Genç, şunları kaydetti:

"Avusturya-Türkiye maçından sonra Almanya Dışişleri Bakanı Nancy Fraser;

"Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. Ve cezayı kesti UEFA...

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Bozkurt işaretinin ne olduğunu sizlere uzun uzadıya anlatacak değilim. Zaten bu mevzu dolayısıyla günlerdir her yönüyle konuşuldu.

En basit tanımıyla Bozkurt işareti Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halklar tarafından bin yıldan fazla bir süredir kullanılan bir simge.

Kime ne yapmış bozkurtlar?

Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza, aynı turnuvada rakibine bir tarafını işaret ederek hareket çeken İngiliz topçu Bellingham'a ise 30 bin avro para cezası.

Ayrıca 1 maç 'ertelenmiş men cezası' verilmiş Bellingham'a. Yani bu turnuvada başını yakmamışlar İngiliz'in.

Şortunu indirip mabadını göstermemiş ya!?..

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UEFA, daha önce Sırp milliyetçilerinin kullandığı çetnik selamı nedeniyle Sırp futbolculara ceza kesmedi. Sadece bir tanesine para cezası uyguladı...

Ama Türk Milli Takımı olunca mevzu başka.

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Sayın UEFA Disiplin Kurulu..,

Ulan sizin adaletinizin içine tüküreyim!

'Batı kendine medenidir', 'Bize karşı aldıkları kararlar siyasidir', 'eloğlu her türlü pisliği yapar, bizden hazzetmez', vesaire dediğimizde bize çemkirenlere de gelsin.

Çağdaş Batı normları neymiş, dış minnaklar kimlermiş gördünüz mü lan?!.."