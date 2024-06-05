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Dünya Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere Putin'den gözdağı
Dünya

Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere Putin'den gözdağı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 23:25:00 -
Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere Putin'den gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'taki ekonomik forumda uluslararası ajansların editörlerinin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'da süren savaşa ilişkin Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin, Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz" diyen Putin, "Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Sözlerini sürdüren Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.
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Öte yandan Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" dedi.

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