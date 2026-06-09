Ukrayna'ya kötü haber! Silah sevkiyatını durduracaklar

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini duyurdu.

Stoyanov, Savunma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, "Şu anda yaşanan, insan kayıplarına yol açan bir yıpratma savaşıdır ve ne kadar silah biriktirilirse biriktirilsin, sonucu sadece ölümler olacaktır." dedi.

Tarafların müzakere masasına dönmesi ve her iki tarafın da kabul edeceği adil bir barışın aranması gerektiğini vurgulayan Stoyanov, "Ukrayna'nın daha fazla silah yerine insan gücüne ihtiyacı var. Zaten yeterince silahı var, bu nedenle Ukrayna ordusuna ek silah sağlamayı öngörmüyoruz." diye konuştu.

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