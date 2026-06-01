  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı CHP'li belediye AK Parti'ye geçti MSB'den Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci yılına özel paylaşım Yeniden Refah Partisi'nden alçaklığa tepki Türkiye'den İsrail'deki vandallığa sert tepki Bakan Bayraktar’dan nükleer müjde: Akkuyu’nun ilk ünitesini devreye alıyoruz! Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı! İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı" Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık! Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!
Gündem CHP'de kurultay depremi büyüyor! Oyları satan delegelerin ve sülalelerinin hesaplarına mercek atıldı
Gündem

CHP'de kurultay depremi büyüyor! Oyları satan delegelerin ve sülalelerinin hesaplarına mercek atıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de kurultay depremi büyüyor! Oyları satan delegelerin ve sülalelerinin hesaplarına mercek atıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koltuk kavgaları ve rüşvet iddialarıyla çalkalanan CHP’nin kurultay soruşturmasında skandalın boyutunu gözler önüne seren dev bir mali inceleme hamlesi başlattı. Başsavcılık, kirli pazarlıklarla oy kullandığı iddia edilen delegeler ile birinci derece yakınlarının tüm banka hareketlerini, MASAK raporlarını ve SGK kayıtlarını masaya yatırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultay soruşturmasında kapsamlı mali inceleme başlattı. Başsavcılık, oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan’ kararı verdi. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar vermişti.

Kirli kurultayın paralarını bölüşen 9 isim cezaevine gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 isimden 9'u tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen'in tutuklanmasına karar verilmişti. Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap
Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap

Gündem

Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap

Gürsel Tekin'den Özel ve ekibine kurultay cevabı: Bu şartlarda olmaz
Gürsel Tekin'den Özel ve ekibine kurultay cevabı: Bu şartlarda olmaz

Gündem

Gürsel Tekin'den Özel ve ekibine kurultay cevabı: Bu şartlarda olmaz

Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! "Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!"
Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!”

Gündem

Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!”

Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

En ağır ceza verilsin. Gözaltı. Atin zindana.

Blondepate

Bulunup yargılanmalılar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23