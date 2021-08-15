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Gündem Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Gündem

Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Türkiye'ye gönderdiği iki uçak, durumun kontrol altına alınması üzerine ülkeye geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 18:50:00 -
Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uçakların Odessa'nın Şkolnıy Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Acil Servisine bağlı iki uçağın Türkiye'deki durumun kontrol altına alınması üzerine geri döndüğü ifade edildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için iki AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

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