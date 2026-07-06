O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı
Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde Şırnak'ı istila etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde Şırnak'ı istila etti.
Çetin geçen kış şartlarının ardından Şırnak'ta bu sefer de çekirge istilası yaşanıyor.
Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan binlerce çekirge, yoldaki araçlara takılıyor.
Sürü halindeki çekirgelerin birçoğu araç altında kalarak eziliyor. Bölgedeki vatandaşlar her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyledi.
Bölge halkı, "Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor'' dedi.
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