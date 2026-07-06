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O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler sürü halinde Şırnak'ı istila etti.

#1
Foto - O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Çetin geçen kış şartlarının ardından Şırnak'ta bu sefer de çekirge istilası yaşanıyor.

#2
Foto - O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan binlerce çekirge, yoldaki araçlara takılıyor.

#3
Foto - O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Sürü halindeki çekirgelerin birçoğu araç altında kalarak eziliyor. Bölgedeki vatandaşlar her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyledi.

#4
Foto - O ilimiz istila altında! Havalar ısındı sürü halinde ortaya çıktı

Bölge halkı, "Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor'' dedi.

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