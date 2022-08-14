Ukrayna’nın tanksavar füzelerine ASELSAN gözü

ASELSAN üretimi termal görüntüleme sistemlerinin en çok kullanıldığı sistemlerin başında, silah sistemleri geliyor. Stabilize silah sistemlerinden MANPADS’lere ve tanksavar füze atıcılarına kadar birçok silah sistemi, görüntüleme ve hedefleme ihtiyacını ASELSAN ürünleriyle gideriyorlar. Bu ürünleri kullanan silah sistemlerinden bir diğeri ise Ukrayna tarafından geliştirilen RK-3 Corsar ve Stugna-P Tanksavar Güdümlü Füze Sistemleri.

Ukraynalı Kyiv Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen RK-3 Corsar Tanksavar Füzesi, 2.5 kilometre menzile sahip. 107mm çapa ve atıcısıyla birlikte 36kg ağırlığa sahip olan Corsar, lazer beam-rider güdüm sistemini kullanıyor. Yüksek patlayıcı parça tesirli harp başlığı ve tandem zırh delici harp başlığına sahip füzeleri bulunuyor. Tandem başlıklı Corsar, patlayıcı reaktif zırh arkasında 550mm RHA zırh delme kapasitesine sahip. Corsar, ASELSAN tarafından geliştirilen TTC120 Corsar Füze Sistemi Termal Kamerası’nı kullanmakta. Ancak TTC120’nin kaç adet lançerde kullanıldığı bilinmiyor.

2017 yılından beri hizmette olan Corsar, Rusa-Ukrayna Savaşı öncesinde Ukrayna askerleri tarafından Ruslar ile çıkan çatışmalarda sınırlı sayılarda kullanılmıştı. Savaşın çıkmasıyla birlikte ise Corsar, daha sık cephe hattında görülmeye başlandı. Corsar füzesi ayrıca Aselsan TTC120 termal görüntüleme sistemiyle Suudi Arabistan’a da ihraç edildi. İhracat başarısına rağmen Corsar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Stugna-P sistemi kadar aktif kullanılmıyor.

Stugna-P (Skif) ve DÖRTGÖZ-S

Ukraynalı Luch Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Stugna-P veya diğer adıyla Skif tanksavar füze sistemi de ASELSAN tarafından geliştirilen termal görüntüleme sistemlerini kullanıyor. Uluslararası müşterilerin isteği üzerine Stugna-P Tanksavar Füze Sistemi’ne, ASELSAN DÖRTGÖZ-S Termal Görüntüleme Sistemi entegre edildi. Böylece sistemin hedef tespit kabiliyetinde ciddi bir artış sağlandı.

Lazer beam-rider güdüm sistemine sahip Stugna-P Tanksavar Füze Sistemi, 130mm ve 152mm çaplarında iki farklı kalibrede füze kullanabiliyor. 130mm çapındaki füzeler ile 5km’ye kadar; 152mm çapındaki füzeler ile ise 5.5km’ye kadar menzile erişilebiliyor.

152mm’lik füzeler ile sistemin atışa hazır ağırlığı 104kg iken; 130mm füzeler ile bu ağırlık 97kg’a düşüyor. Her iki füze kalibresinde de tandem zırh delici ve yüksek patlayıcı parçacık etkili harp başlığı seçeneği bulunmakta.

Stugna-P ATGM, Ukrayna tarafından en çok kullanılan tanksavar füzelerden biri. Stugna-P Füzeleri savaş sırasında Rus yapımı onlarca tank ve zırhlı araç ile hatta birkaç helikopterin imhasını gerçekleştirdi. ASELSAN SERDAR Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’nde de kullanılabilen Stugna-P, farklı konfigürasyonlarla birçok ülkeye de ihraç edildi.

Bazı Stugna-P ihracatlarıyla beraber ASELSAN ürünleri de müşteri ülkeler tarafından tedarik edildi. Bu kapsamda Fas ve Katar’a satılan Stugna-P’ler, ASELSAN SERDAR Sistemi ile beraber ihraç edilirken; Suudi Arabistan’a ihraç edilen füzeler ise ASELSAN DÖRTGÖZ-S Termal Görüntüleme sistemleriyle birlikte teslim edildi.

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