Ukrayna'nın Neptün saldırısına Rusya'dan misilleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinde Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişiminin engellendiğini bildirmişti. Ardından Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Pokrovsk kentine düzenlediği füzeli saldırı düzenlediği açıklandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 682 gündür devam ediyor.
Rusya bugün Ukrayna’ya füze saldırısı düzenledi.
Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentine düzenlenen saldırıda 5 ‘i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, “Saldırıların sonuçları şimdilik bu” ifadelerini kullandı.
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