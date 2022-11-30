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Dünya Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gönderildi! Zarf açıldı, patlama oldu
Dünya

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gönderildi! Zarf açıldı, patlama oldu

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 18:07:00 -
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gönderildi! Zarf açıldı, patlama oldu

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bugün öğlen saatlerinde Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası içinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Ukrayna Büyükelçiliği çalışanının, yürüyerek en yakındaki Nuestra Senora de America hastanesine gittiği belirtilen haberde, çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaydan dolayı terör saldırısı protokolünü uygulayan İspanyol polisi, Ukrayna Büyükelçiliğine bomba imha ekibi Tedax'a bağlı uzmanları sevk etti.

Polis bölgeyi ablukaya alıp güvenlik çemberi oluşturdu.

Patlamanın zarfın içindeki düzenekten kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

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