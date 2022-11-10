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Dünya Ukrayna'nın İHA talebine ABD'den ret cevabı
Dünya

Ukrayna'nın İHA talebine ABD'den ret cevabı

ABD, Ukrayna’nın "Gray Eagle İnsansız Hava Aracı" (İHA) talebini reddetme kararı aldı. Kararın arka planında, İHA’ların Rusya’nın eline geçme ihtimali yatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 17:32:00 -
Ukrayna'nın İHA talebine ABD'den ret cevabı

Ukrayna ile Rusya arasında Şubat 2022’de başlayan savaş, yaklaşık 9 aydır devam ediyor. Ukrayna, başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin sağladığı silah desteği sayesinde sahada önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak ABD’nin, Ukrayna’nın talebine rağmen sevk etmeyi reddettiği silah sistemleri de bulunuyor.

Bu silah sistemlerinin başında, Ukrayna’nın elindeki HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemleri’nde kullanılabilen ATACMS Füzeleri geliyor. ABD, Ukrayna’nın ısrarla talep etmesine rağmen 300 kilometre menzili bulunan bu füzeleri, Rusya Federasyonu’nun anakarasına ulaşabilecekleri için Ukrayna’ya sevk etmeyi reddetmişti.

Öte yandan Ukrayna, Haziran 2022’de ABD’den MQ-1 Gray Eagle tipi insansız hava araçlarından talep etmişti. Gray Eagle İHA’lar toplamda 30 saate yakın havada kalarak dört adede kadar Hellfire füzesi taşıyabiliyor. Ukrayna’nın halihazırda elinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lardan çok daha uzun süre boyunca havada kalabilen MQ-1 Gray Eagle İHA’lar, Ukrayna’ya sevk edilmeyecekler.

ABD’li yetkililer, MQ-1 Gray Eagle İHA’larının Ukrayna’ya sevk edilmesinin çatışmayı tırmandırabileceği ve Moskova’ya ABD’nin Rusya içindeki mevzileri hedef alabilecek silahlar sağladığına dair sinyal verebileceği endişelerine dayanarak talebi reddettiğini söyledi. Yetkililer, aynı zamanda İHA’ların muharebe sahasında Rusya tarafından düşürülerek teknolojisinin çalınabileceği endişesi de duyuyor.

SavunmaSanayiST

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