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Dünya Ukraynalılara böyle bağırdılar: Naziler dışarı!
Dünya

Ukraynalılara böyle bağırdılar: Naziler dışarı!

Alman protestocular, Berlin yönetimini protesto ettiği sırada Ukraynalıları da "Naziler dışarı" hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 22:54:00 -
Ukraynalılara böyle bağırdılar: Naziler dışarı!

Almanya'nın Leipzig'de kentinde toplanan öfkeli kalabalık, hükümetin enerji politikasına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Bir grup Alman'ın gösterisi sırasında Ukraynalı grup da Rusya'yı protesto ediyordu.

Bu sırada eylemciler, "Naziler dışarı" şeklinde slogan atmaya başladı. Ukraynalı mültecilerden ülkeyi terk etmeleri istendi.

Sözlü saldırıyla karşılaşan Ukraynalılar, neye uğradıklarını şaşırdı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Deutsche Welle'in aktardığına göre, Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, "Bu, sağcı radikalizmin tuhaf bir karışımından geliyor." dedi.

Mülteciler, ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla kendilerine tepki gösteren gruba karşılık verdi.

Alman polisinin, geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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