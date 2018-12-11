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Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

TÜROB raporuna göre, Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor

11 Aralık 2018 Salı 12:14
Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporuna göre, Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların, turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, Ukraynalı turistlerin yurt dışı tatil planlarını etkilemedi.

Türkiye’den vazgeçmeyen Ukraynalıların turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor.

Yılda 1,3 milyon kişiyle Türkiye’ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına ilişkin yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi. Söz konusu beklenti ve öngörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğiyle Odessa’da düzenlenen workshop etkinliğinde teyit edildi.


- "2019 yılında da iyimser beklentiler sürüyor"


TÜROB tarafından Ukrayna pazarına yönelik tanıtım çalışmalarıyla ilgili hazırlanan değerlendirme raporunda, Ukrayna turizm pazarının bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 7,3 artışla yüzde 1 milyon 301 bine yükseldiği, bu yılın artışla kapanmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, gelecek yıl için de iyimser beklentilerin sürdüğü, Ukrayna'dan turizm amaçlı yurt dışına çıkışlarda Türkiye’nin ilk tercih edilen ülke olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ukrayna resmi gümrük istatistiklerine göre, Ukrayna vatandaşlarının ziyaret ettikleri yerlerin başında Ukrayna ile ortak kara sınırı olan ülkelerin yer aldığı aktarılan raporda, "Ukrayna ile kara sınırı olan Polonya ve Macaristan, hem Avrupa kapısı olarak diğer ülkelere ulaşmak için bir giriş noktası hem de hususi ve iş amaçlı çıkışlarda ilk uğrak noktası niteliğinde. Turizm amaçlı ise Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısı yaklaşık 1,9 milyon kişi ve bu alanda Türkiye, açık ara lider durumda. Verilere göre, 2017 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısında yüzde 27 artış kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Ukraynalı turistlerin Türkiye’yi ağırlıklı olarak yaz aylarında plaj turizmi odaklı ziyaret etse de İstanbul’un yoğun ilgi görmesinden dolayı bütün yıla yayılan bir eğilim gözlemlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde nitelikli ve gelir getiren turizmin arttırılmasının hem bakanlığımızın hem de sektörün önceliği. TÜROB’un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında başlattığı ve ilk etapta Ukrayna pazarını hedefleyen projenin birinci ayağı Kiev’de gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci ayağı olan Odessa’daki workshop organizasyonu, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TÜROB, THY ve Atlas Global iş birliğinde Odessa Bristol Hotel’de düzenlendi. Tanıtım ve pazarlamada hedef odaklı çalışmanın önemini ortaya koyan organizasyonun temel amacı, gelir getirici ve nitelikli turist profilinin artırılmasını sağlamak, kültür ve şehir turizmini geliştirmek ve turizm ürünlerindeki çeşitliliği sürdürülebilir kılmak olarak belirlenmiştir. Bakanlık ve özel sektörün verimli iş birliği içerisinde konaklama, operasyon ve ulaşım alanındaki temel paydaşlarını bir araya getiren organizasyon ile katılımcılara pazarda önemli iş fırsatları sunulmuştur."


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:14
  1. TÜROB

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