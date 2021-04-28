Ukraynalı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Moskova ile Kiev yönetimi arasında kriz devam ederken Donbas'taki Ukraynalı askerlere bombalı saldırı düzenlendi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal altında tutan Rusya destekli güçler, Ukrayna ordusuna yönelik saldırıları sürdürüyor.
Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın 11 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Rusya destekli güçlerin, ateşkes anlaşması çerçevesinde bölgede kullanılması yasaklanan 120 milimetrelik havanlar, tanksavar ve bombaatar sistemleri, büyük kalibreli makineli tüfeklerle saldırdığı ifade edildi.
Saldırılar sonucu bir Ukraynalı askerin yaralandığı bildirildi.
Öte yandan bölgede dün Ukrayna ordusuna ait bir askeri araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir Ukrayna askerinin öldüğü, 3’ünün yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.