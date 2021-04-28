  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukraynalı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ukraynalı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Moskova ile Kiev yönetimi arasında kriz devam ederken Donbas'taki Ukraynalı askerlere bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:05:00 -
Ukraynalı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal altında tutan Rusya destekli güçler, Ukrayna ordusuna yönelik saldırıları sürdürüyor.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın 11 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Rusya destekli güçlerin, ateşkes anlaşması çerçevesinde bölgede kullanılması yasaklanan 120 milimetrelik havanlar, tanksavar ve bombaatar sistemleri, büyük kalibreli makineli tüfeklerle saldırdığı ifade edildi.

Saldırılar sonucu bir Ukraynalı askerin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan bölgede dün Ukrayna ordusuna ait bir askeri araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir Ukrayna askerinin öldüğü, 3’ünün yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de ..
İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi!
Gündem

İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi! "Türkiye acilen bunu yapmalı"

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda kullandığı ‘soykırım’ ifadesine tarihçi, Prof. Dr. İlber ..
Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar
Korona Virüs

Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışlarına yasak getirilmesini diline dolayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Bu na..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay