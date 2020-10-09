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Aktüel Ukrayna'dan uluslararası topluma Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı
Aktüel

Ukrayna'dan uluslararası topluma Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:23:16 -
Ukrayna'dan uluslararası topluma Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a ilişkin yayımladığı rapordaki insan hakları ihlalleri dolayısıyla uluslararası toplumu Rusya'ya baskıyı arttırmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM'nin Kırım'daki insan haklarının durumuna ilişkin yayımladığı 3. rapordaki ihlallere dikkat çekildi.

Rusya'nın yarımadadaki insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun siyasi baskı ve yaptırımları arttırarak cevap vermeye çağrıldığı açıklamada, Rusya'nın BM'nin çağrısını göz ardı ettiği ve BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun Kırım'a girişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamada Rusya'nın yarımadada işkenceyi, yasa dışı ve keyfi tutuklamaları durdurması, ifade özgürlüğünü sağlaması ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne uyguladığı yasağı kaldırması gerektiği ifade edildi.

Raporun yarımadadaki Kırım Tatarlarının evlerine zarar verildiğini ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ın demografisini kasıtlı olarak değiştirdiği vurgulandı.

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