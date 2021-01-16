Ukrayna'dan 'Türkiye' kararı! Yeşil bölge statüsüne dahil etti

Ukrayna’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair günlük verileri açıkladı. Buna göre, son bir günde 8 bin 199 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 166 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Öte yandan, Ukrayna yönetimi, koronavirüs salgını kapsamında vaka sayısında düşüş yaşayan Türkiye’yi yeniden yeşil bölge statüsüne dahil etti. Böylece Ukrayna’ya gidecek olan Türk vatandaşları için karantina uygulaması kaldırıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksım Stepanov, bu sabah yaptığı açıklamada, 14 Ocak 2021 tarihinde 8 bin 199 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini; bunların 236’sının çocuk ve 315’inin sağlık görevlisi olduğunu bildirdi. Öte yandan açıklamada, son bir günde Ukrayna’da 10 bin 328 koronavirüs hastasının sağlığına kavuştuğunu, 2 bin 152 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi altına alındığını ve 166 kişinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini ifade edildi.

Ukrayna'da son durum

Ukrayna’da son 24 saatte 49 bin 596 koronavirüs testi yapıldı.

Son bir günde en çok yeni vaka başkent Kıyiv (896), Donetsk bölgesi (443), Zaporijjya bölgesinde (629), Lviv bölgesi (525) ve Mıkolayiv bölgesinde (489) tespit edildi.

Salgının başından bu yana Ukrayna’da toplamda 1 milyon 146 bin 963 koronavirüs vakası tespit edildi, 847 bin 391 hasta iyileşti ve 20 bin 542 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. Öte yandan salgının başından bu yana toplamda 5 milyon 905 bin 76 Kovid-19 testi yapıldı.

Türkiye’den gelen ziyaretçiler için karantina uygulaması kaldırıldı

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un yayılması ile ilgili tedbirler kapsamında kırmızı ve yeşil bölge olarak sınıflandırdığı ülkelerin listesini güncelledi. Daha önce kırmızı bölgede bulunan Türkiye yeşil kategoriye geçti. Böylece Türkiye’den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina (izolasyon) veya negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etme uygulaması kaldırıldı.

Türkiye, Ukrayna’da 18 Aralık 2020’den bu yana kırmızı listede yer alıyordu. Ukrayna’da kırmızı kategorideki ülke sayısı son bir haftada 78’den 66’ya düştü.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı