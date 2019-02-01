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Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Yardım bekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, yakın zamanda Türkiye'den yardım alacaklarını belirterek "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 23:18
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Yardım bekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Türkiye’nin Ukrayna ordusuna en yakın zamanda onlarca milyon dolarlık yardım sağlamasını beklediklerini belirtti.

Klimkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz. Söz konusu çok ciddi rakamlar, ciddi alanlar, onlarca milyon dolar" dedi.

Yardımın içeriği

Ukraynalı bakan, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmayı körükleyeceği sebebiyle bu tür planlara karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:18
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