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Dünya Ukrayna'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna ile Türkiye arasında Ada sınıfı korvet üretimi için anlaşma sağlandı. Kiev yönetimi bu projeye 140.7 milyon dolar bütçe ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:09:00 -
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Kiev ile Ankara’nın Ukrayna ordusu için iki adet Ada sınıfı korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzaladığı belirtildi.

Ukrayna ordusu ile ilgili haberler yapan Ukrainskiy Militarniy Portal sitesinin aktardığına göre, Türkiye ile Ada sınıfı iki korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzalandı. Kiev, projenin finanse edilmesi için bu yıl 3.8 milyar grivna (140.7 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Gaman, Dom televizyonuna yaptığı açıklamada çerçeve anlaşmanın imzalanmasından sonra taraflar inşaat çalışmalarına başlamak için ön hazırlığa geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Temmuz’da ilk korvetin gövdesinin Türkiye’de inşa edilmiş olduğunu ileri sürmüştü. Zelenskiy’e göre gemi 2023 sonunda tamamlanacak.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 14 Aralık 2020’de Türkiye ile Ukrayna ordusu için korvet ve saldırı İHA’ları üretilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Kiev 2019 yılında da Türkiye’den Bayraktar İHA’larını alıp test etmişti.

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