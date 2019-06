Ukrayna’dan Türk hokeyine övgü

Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Türkiye’de hokey sporunun hızla geliştiğini, bu gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemizdir. Hokey alanında Türkiye’de ki gelişmeleri yakından takip ediyor ve THF Başkanı Sadık Karakan’la sürekli karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

EuroHockey Club Challenge III 2019 Women ev sahipliği yapan Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Avrupa’da Türk hokey takımlarının yakından tanındığını özellikle Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının son yıllarda Avrupa’nın en güçlü ekipleri arasında sayıldığını ifade etti. Türkiye ile spor alanında yakın ilişki içerisinde olduklarını da belirten Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ile son yıllarda sürekli karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Polisgücü Erkek Takımının EuroHockey Club Challenge III 2019 Men’de yüksek bir performans sergilediğine de dikkat çeken Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Ukrayna’daki organizasyonda Polisgücü kadın takımının talihsizlikler yaşadığını son maçlarda daha iyi oyunlar çıkaracaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye Ukrayna arasında önemli dostluk bağları olduğunu da sözlerine ekleyen Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, “İki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma her alanda ağırlığını hissettiriyor. Ekonomik alanlarda olduğu gibi sporda da sürekli karşılıklı görüş alış verişi yapıyoruz. Türkiye’nin genç ve dinamik bir federasyon başkanı var. Son bir yıldır Türkiye ile hokey alanında önemli ilişkiler geliştirdik ve önümüzdeki dönemlerde bu ilişkilerin daha güçlü devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’a çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz EuroHockey Club Challenge III 2019 Men Türkiye’de Alanya’da yapılıyor. Türk federasyonu Ukrayna ekibiyle ve diğer ülke ekiplerle yakından ilgileniyor. İki kardeş ülke aynı organizasyonun kadın ve erkek ayaklarına ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde misafirimiz olan Türkiye’nin temsilcisi Gaziantep polisgücü Spor Kulübü Genel Sekreteri İsmail Eryoldaş ve takımın antrenörleri Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım’dan her iki takım hakkında bilgiler aldım. Gaziantep Polisgücü’ne her türlü desteği vermeye hazırız. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımının yaşardığı talihsizliği son maçlarda yeneceğine inanıyorum” diye konuştu.