Ukrayna'dan tahminlerin üzerinde faiz artışı!
Ukrayna Merkez Bankası Rusya'yla olası çatışma endişelerinin para biriminde değer kaybına yol açmasıyla tahminlerden fazla faiz artırdı.
Ukrayna Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini yüksek enflasyon ve Rusya'yla çatışma ihtimalinin para biriminde değer kaybına yol açmasıyla yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı.
Banka politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 10'a yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 50 baz puan artışı olmasıydı.
Bankanın açıklamasında para politikasında sıkılaşma döngüsünün devam edeceği ve enflasyonist faktörler sürerse bankanın harekete geçmeye hazır olduğu ifade edildi. Banka jeopolitik riskler artarsa para politikasında daha fazla sıkılaşmaya hazır olduğu mesajı verdi.
Politika yapıcılar Temmuz'dan beri yüzde 10 civarında seyreden enflasyonu yüzde 4-6 aralığındaki hedefe düşürmek için çabalıyor.
Citibank Şef Ekonomisti Ivan Tchakarov karar öncesi "Bankanın enflasyon ve finansal istikrar konusunda risklerin olduğu bu konjonktürde faiz artış döngüsüne devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.kaynak:bloomberg