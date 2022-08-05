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Gündem Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan yola çıktı
Gündem

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan yola çıktı

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemeleri sonrası, Kilyos açıklarından Ukrayna'ya gitmek üzere hareket etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 16:13:00 -
Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

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