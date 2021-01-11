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Dünya Ukrayna'dan Rusya’ya net mesaj! ‘Tek konu bu, başka hususu görüşmeyeceğiz’
Dünya

Ukrayna'dan Rusya’ya net mesaj! ‘Tek konu bu, başka hususu görüşmeyeceğiz’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım'ın Rusya için açık yara olduğunu ve Ukrayna'nın bu yaraya tuz bastığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:36:00 -
Ukrayna'dan Rusya’ya net mesaj! ‘Tek konu bu, başka hususu görüşmeyeceğiz’

Kuleba, Obozrevatel medya kuruluşuna verdiği röportajda, Kırım Platformu'na olan ilgiden memnun olduğunu ve bunun girişimin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın platforma yaklaşımının, Kırım'ın onlar için açık bir yara olduğunu gösterdiğini kaydeden Kuleba, Ukrayna'nın bu yaraya tuz bastığını ifade etti.

Kuleba, aldıkları bilgilere göre, Rusya'nın platformun başarısızlığa uğraması için birçok alanda elinden geleni yapmaya çalışacağını söyledi.

Rusya'yı da platforma davet eden Kuleba, "Kırım'ın dönüşü için görüşme sürecine ihtiyacımız var. Görüşmelerde tek konuşacağımız konu Rusya'nın Kırım'dan çıkması ve Ukrayna'nın tekrar egemenliğinin tesisi olacaktır. Başka bir hususu görüşmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu sene Kiev'de Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kırım Platformu'nu gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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