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Ukrayna’dan kritik duyuru! ‘Türkiye’ye iade ettik’

Ukrayna, terör suçundan aranan 2 şüphelinin Türkiye’ye iade edildiğini ve bir Türk vatandaşının da iade edilmesinin beklendiğini açıkladı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:24
Ukrayna’dan kritik duyuru! ‘Türkiye’ye iade ettik’

Ukrayna'nın, terör suçundan aranan 2 şüpheliyi Türkiye'ye iade ettiği, bir Türk vatandaşının da iade edilmesinin beklendiği bildirildi.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Emniyet Müdürü Sergiy Knyzev'in, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiği toplantıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamaya göre, organize suçlarla mücadelede, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin devamının önemini vurgulayan Ukrayna Emniyet Müdürü Knyazev, "Bu konuda sert adımlar atılmasına dair aynı bakışa sahip olmamız önemli" dedi.

'İş birliğine hazırız'

İki ülkenin terör şüphelileriyle ilgili iade taleplerinin yerine getirildiğini belirten Ukrayna Emniyet Müdürü'nün, "Türkiye, Türk vatandaşı 28 suçlunun aranmasıyla ilgili bize talepte bulundu. Bunların hepsine yanıt verdik. Ayrıca biz, 23 terör, 31 dolandırıcılık, 36 kaçakçılık suçu şüphelisiyle ilgili soruşturma talebi gönderdik. Güvenlik güçleri tüm bu kişilerle ilgili Interpol kanalları üzerinden iş birliği yürüttü" dediği aktarıldı.

Knyazev'in ayrıca, Türkiye'nin 2 Ukrayna vatandaşını, Ukrayna'nın da terör şüphesiyle aranan 2 Türk vatandaşını ülkelerine iade ettiğini, bir Türk vatandaşının ise Ukrayna tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, Türkiye'nin Ukrayna ile terörle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:24
  1. Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Basın Servisi
  2. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov
  3. Ukrayna Emniyet Müdürü Sergiy Knyzev
  4. Türkiye
  5. Türk vatandaşı
  6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  7. İstanbul

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