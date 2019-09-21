Ukrayna'dan kritik açıklama: Türkiye ile anlaştık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ukraynalı mevkidaşı Arsen Avakov'un havacılık alanında işbirliğini arttırma konusunda anlaştıkları açıklandı.21 Eylül 2019 Cumartesi 15:48
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Twitter hesabından, İstanbul’da görüştüğü Türk mevkidaşıSüleyman Soylu ile havacılık alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını duyurdu.
''Türkiye tarafı İstanbul'daki Teknofest’te sergilenen AN-178 uçağımızla ilgilendi'' açıklamasını yapan Avakov, Soylu’yu Ukrayna İçişleri Bakanlığı tatbikatlarına katılması için davet ettiğini de belirtti.
İçişleri Bakanlığı'ndan da Teknofest için İstanbul'a gelen Avakov ile Soylu arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildiği açıklaması gelmişti.
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