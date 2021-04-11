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Dünya Ukrayna’dan kritik açıklama! İHA'lar peş peşe havalandı
Dünya

Ukrayna’dan kritik açıklama! İHA'lar peş peşe havalandı

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass krizi devam ederken Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları bölgede keşif uçuşuna başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:52:00 -
Ukrayna’dan kritik açıklama! İHA'lar peş peşe havalandı

Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları (İHA), Donbass bölgesinde ilk keşif uçuşunu gerçekleştirdi.

Ukrayna askeri portalı, Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilimin artarak devam ettiği Donbass'ta ilk keşif uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna askeri portalı tarafından yapılan açıklamalarda, Bayraktar TB2’nin ülkenin güneyinden havalanarak doğuda yer alan Donbass bölgesine doğru Herson, Zaporoji, Dnepropetrovsk, Harkov ve Donetsk şehirleri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin de Bayraktar TB2’nin bölgede “şimdiye kadar yalnızca keşif uçuşu gerçekleştirdiğini” ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, bu yıl içinde Türkiye'den 5 adet daha Bayraktar TB2 alacaklarını duyurmuştu.

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