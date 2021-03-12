  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan Kırım hamlesi
Dünya

Ukrayna'dan Kırım hamlesi

Rusya'nın işgali altında bulunan Kırım hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 02:02:00 -
Ukrayna'dan Kırım hamlesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana gerekli olan tarihi bir belgeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisinin kabul edildiğini belirten Kuleba, "Mesajımız açık, yalnızca dünyayı Kırım'ın bize geri dönmesi için yardım etmeye çağırmıyoruz, aynı zamanda Ukrayna (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy liderliğinde kendi sistematik çabalarını da gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, Kırım'ın geri kazanılması için 3 adım olduğunu kaydederek, "İlki bugün onaylanan Strateji, ikincisi Sağlamlaştırma: Kırım Platformundaki partnerlerle ortak gayretlerimiz ve üçüncüsü Sinerji: Kırım'da uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması." değerlendirmelerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomide yeni dönem yarın başlıyor! Bedavaya arsa verilecek
Ekonomi

Ekonomide yeni dönem yarın başlıyor! Bedavaya arsa verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni reform paketini yarın açıklayacak. İşte paketle ilg..
Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı
Gündem

Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı

AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın 15 Temmuz darbe g..
'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu
Dünya

'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasında 5 yıllık yeni anlaşmaya imza atıldı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay