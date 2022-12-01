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Dünya Ukrayna'dan kaç kişi ayrıldı? Açıkladılar
Dünya

Ukrayna'dan kaç kişi ayrıldı? Açıkladılar

Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan beri 14,5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 18:09:00 -
Ukrayna'dan kaç kişi ayrıldı? Açıkladılar

Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan itibaren 14,5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Lubinets yaptığı yazılı açıklamada, "24 Şubat'tan sonra 14,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve bunlardan en az 11,7 milyonu AB ülkelerine gitti. 7,7 milyon kişi Avrupa'da geçici koruma hizmeti alıcısı olarak kayıtlıdır." bilgisini verdi.

Lubinets, devam eden savaş nedeniyle 4,7 milyon Ukraynalının da ülke içinde yerlerinden edildiklerini bildirdi.

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