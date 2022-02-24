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Dünya Ukrayna'dan ilk toprak kaybı! Rusya orada kontrolü ele geçirdi
Dünya

Ukrayna'dan ilk toprak kaybı! Rusya orada kontrolü ele geçirdi

Rusya'nın sabah saatlerinde başlattığı saldırının ardından Ukrayna'dan ilk toprak kaybı haberi geldi. Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyindeki kritik bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:31:00 -
Ukrayna'dan ilk toprak kaybı! Rusya orada kontrolü ele geçirdi

Bugün sabah 4:50'de Ukrayna'ya karşı havadan ve karadan saldırı başlatan Rusya, ülkenin güneyindeki kritik bir bölgeyi kontrolü altına aldı.

Ukrayna'nın kontrolünden çıktı

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyinde bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

"Çernobil bölgesine ilerliyorlar"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var, birçok uçak ve zırhlı aracımız tahrip edildi. Çernobil bölgesinde Ruslar yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Şiddetli çatışmalar sürüyor

Zelenski'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Harkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

 

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