Ukrayna’dan İHA kararı! Sınır dışı ettiler
İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı tedarik etmesi sonrası Ukrayna'dan dikkat çeken bir adım geldi.
İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları göndermesi ve bunların sahada tespit edilmesi üzerine Ukrayna yönetimi, İranlı öğrencileri ülkeden sınır dışı etmeye başladı.
Ukrayna'da öğrenim gören İranlı öğrenciler Middle East Eye'a yaptıkları açıklamada, Ukraynalı yetkililerin, İran'ın Rusya'ya İHA teslim ettiğini öne sürerek öğrenci vizelerinin süresini uzatmayı reddettiğini söyledi.
Bazı İranlı öğrencilere göre, Ukrayna hükümet yetkilileri, İran yönetiminin yaptıklarının sorumluluğunu öğrencilere yükledi.
Ukraynalı yetkililerin İranlı öğrencilerden 10 gün içerisinde ülkeyi terk etmelerini beklediği bildiriliyor.
Öte yandan İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, pasaportlarına mühür vurulan İranlı öğrencilerin Ukrayna'ya 3 yıl girişlerinin de yasaklandığı iddia edildi.
Kaynak: Mepa News