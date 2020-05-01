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Aktüel

Ukrayna'dan getirilen vatandaşlar için tasavvuf musikisi konseri

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:23:29 -
Ukrayna'dan getirilen vatandaşlar için tasavvuf musikisi konseri

TOKAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara tasavvuf musikisi konseri verildi.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki karantina süreci devam ediyor. Bu süreçte vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanarak kimi zaman çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Tokat Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gülsüm Ana Yurdu'nda kalan vatandaşlar için konser düzenledi.

Karantinadaki vatandaşlar etkinlik için Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür etti.

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