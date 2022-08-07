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Gündem Ukrayna'dan geldi! İstanbul açıklarında bekliyor
Gündem

Ukrayna'dan geldi! İstanbul açıklarında bekliyor

Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bandıralı, tahıl yüklü 'Polarnet' isimli gemi İstanbul açıklarında denetimi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 08:37:00 -
Ukrayna'dan geldi! İstanbul açıklarında bekliyor

Ukrayna’dan hareket eden 136 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Polarnet isimli gemi de saat 21.45 sıralarında Kumköy açıklarına demirledi.

12 bin ton mısır yükü taşıyan geminin bugün yapılacak denetimin ardından İstanbul Boğazından geçmesi bekleniyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu'ya hareket edecek.

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