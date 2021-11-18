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Gündem Ukrayna’dan flaş karar! Silah kullanma yetkisi verdi
Gündem

Ukrayna’dan flaş karar! Silah kullanma yetkisi verdi

Rusya ile arası kötü olan Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:27:00 -
Ukrayna’dan flaş karar! Silah kullanma yetkisi verdi

Ukrayna Parlamentosunda, sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 271 vekilin oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, ülkenin sınırlarını ve egemenlik haklarını koruyan Ukrayna Sınır Muhafızlarına, silah, askeri ekipman ve zorlayıcı tedbirler kullanma yetkisi veriliyor.

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