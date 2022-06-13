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Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama: Savaşı bitirmek için bunlara ihtiyacımız var
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Savaşı bitirmek için bunlara ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 15:54:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Savaşı bitirmek için bunlara ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık sözlü olacağım, savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna'dan atmak için 155 mm kalibreli 1000 obüs, 500 tank, 300 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 bin zırhlı araç ve 1000 insansız hava aracına (İHA) ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Podolyak, Ukrayna'nın 15 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan da buna ilişkin karar beklediklerinin altını çizdi.

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