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Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya Türkiye'den bunları almaya çalıştı
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya Türkiye'den bunları almaya çalıştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın üçüncü ülkeler aracılığıyla Türkiye'den 200 bin balistik vücut zırhı ve 500 bin kış üniforması sipariş etmeye çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 21:05:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya Türkiye'den bunları almaya çalıştı

Konuyla ilgili olarak Oleksii Reznikov tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ortaklarımızdan, Rusların üçüncü ülkeler üzerinden 200.000 takım zırh ve 500.000 takım kışlık giysi sipariş etmeye çalıştığına dair kesin bilgilere sahibiz. Demek ki sıkıntı yaşıyorlar. Bu arada Türk ortakları onları reddetti" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Ukrayna, Rusya ile başlayan savaşın ilk anlarından itibaren Türkiye’den ciddi miktarlarda balistik kask ve yelek tedarik etmeye başladı. Hatta şu anda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve yakın korumaları da başta olmak üzere birçok yetkili, Türk üretimi balistik kask ve yelekleri kullanıyor.

Öte yandan Ukrayna’nın özel birlikleri tarafından da bu ekipmanlar sahada aktif olarak kullanılıyor.

Açık kaynak bilgilerine göre Türk yapımı balistik kask ve yelekler, şu ana kadar birçok Ukraynalının hayatını kurtardı. Söz konusu balistik teçhizatlar, 7.62x39mm mühimmat kullanan AK-47 Piyade Tüfeği’ne karşı belirli mesafeden ciddi mukavemet sağlıyorlar.

Ukrayna’ya yönelik bu ekipmanların satışı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Haziran 2022’de şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Türkiye, her iki tarafı da barış masasına çağırabilen yegane ülke. Bir tarafa bir sürü silah gönderirken bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu konuda artık çok daha dikkatliyiz. Örneğin Ukrayna’ya yönelik kişisel koruyucu ekipman satışı konusunda hiçbir tereddütümüz yok."

SavunmaSanayiST

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