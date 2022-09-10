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Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama: Birliklerimiz ilerliyor
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Birliklerimiz ilerliyor

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde işgalci Rus güçleri tarafından ele geçirilen bölgelerde ilerlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 17:18:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Birliklerimiz ilerliyor

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yerel medyaya, Ukrayna birliklerinin güney cephesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Humeniuk, güney cephesinde Ukrayna birliklerinin daha önce Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde "onlarca kilometre" ilerlediğini söyledi.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta güney cephesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını bildirmişti. Buna ek olarak Ukrayna güçleri 7 Eylül'den itibaren ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin ele geçirdiği bölgeleri geri almaya başladığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim birimin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

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