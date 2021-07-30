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Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
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Dünya Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Dünya

Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:36:00 -
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." dedi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." açıklamasında bulundu.

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