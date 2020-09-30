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Aktüel Ukrayna'dan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek
Aktüel

Ukrayna'dan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:32:36 -
Ukrayna'dan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediği gibi biz de her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi." ifadelerini kullandı.

Kuleba, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki gelişmeleri dikkatlice izlediklerini belirtti.

Savaşın her zaman acı, ölüm ve yıkım getirdiğini aktaran Kuleba, halihazırda Kafkasya'da yüksek olan tansiyonu daha da artırmamak gerektiğini kaydetti.

Kuleba, Ukrayna'nın dış politika köşe taşlarından birinin ülkelerin toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediği gibi biz de her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Dağlık Karabağ'daki durumun "donmuş" denen çatışmaların aslında donmadığına ve her an patlayabileceğini gösterdiğine dikkati çekti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 27 Eylül'de sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

- Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde milliyetçi Ermeniler, Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Ermenistan'ın silahlandırdığı gruplar, 1991'de Hankendi'yi, ertesi yıl da Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermenistan güçleri, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altına girdiği süreçte 1 milyona yakın sivil de yerinden edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

1992'de Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla Minsk Grubu kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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