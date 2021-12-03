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Teknoloji Ukrayna'dan "AKINCI TİHA" paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur
Teknoloji

Ukrayna'dan "AKINCI TİHA" paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur

Ukrayna Hava Kuvvetleri armalı AKINCI TİHA maketinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Şimdilik model, ama umarım yakında gerçek olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:54:00 - 2021-12-03 17:55:26
Ukrayna'dan "AKINCI TİHA" paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından AKINCI TİHA ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bodnar, Ukrayna Hava Kuvvetleri armalı Baykar Akıncı TİHA maketinin görüntüsünü paylaştı. Bodnar, "Şimdilik model, ama umarım yakında gerçek olur" ifadesini kullandı.

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