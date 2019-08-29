Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8’e yükseldi
Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.29 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde dün 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 8’e yükseldiği belirtili. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
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