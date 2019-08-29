Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8’e yükseldi Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Ukrayna’da doğal gaz patlaması nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde dün 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 8’e yükseldiği belirtili. Ekiplerin çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

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