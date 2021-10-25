Ukrayna’da Türkçe ve Türkoloji’ye ilgi artıyor

Bölüm kapsamında Türkiye Türkçesiyle birlikte Azerbaycan, Gagauz, Kırım Tatar Türkçesinin de olduğunu belirten Pokrovska, “Müfredat Türkiye’den biraz farklı, bize gelenler sıfırdan başlıyor. İlk iki sene Türkçe sonra edebiyat, tercüme ve dilbilimi eğitimi veriyoruz. Son 2 senede bölüme giren öğrenci sayısında da artış var” dedi.



Pokrovska, Türkiye’de İstanbul, Pamukkale, Ankara, Gazi ve Anadolu gibi 8 üniversiteyle anlaşmaları bulunduğunu ve yeni anlaşmalara da açık olduklarını vurguladı.



Türkoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Esma Yunusova, çocukluktan beri dillere meraklı olduğunu, Türk dilini ve kültürünü çok sevdiği için de Türkoloji bölümünü seçtiğini söyledi. Kırım Tatar Türkü olması dolayısıyla dili öğrenmede zorluk çekmediğini aktaran Yunusova, “Ben dili bilimsel yönden öğrenmeye dikkat ediyorum, bu bana ilginç geliyor” ifadesini kullandı.