Ukrayna'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir saldırgan silahla etrafa ateş açtı. İlk belirlemelere göre aralarında genç bir kadının da bulunduğu en az iki kişi hayatını kaybetti. Saldırgan bir mağazaya girerek içeridekileri rehin aldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kentin Holosiivskyi bölgesinde sokakta yürüyen sivillere ateş açtı.
Görgü tanıkları, saldırganın sokak boyunca koşarak insanlara yakın mesafeden ateş ettiğini aktardı.
Saldırının ardından zanlının bir mağazaya girerek içeridekileri rehin aldığı iddia edildi.