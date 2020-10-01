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Dünya Ukrayna'da orman yangını! 11 bin hektar alan zarar gördü
Dünya

Ukrayna'da orman yangını! 11 bin hektar alan zarar gördü

Ukrayna'nın doğusunda çıkan orman yangınlarında 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:10:00 -
Ukrayna'da orman yangını! 11 bin hektar alan zarar gördü

Türkiye ile arası iyi olan ülke Ukrayna’da orman yangını çıktı. Ukrayna’nın doğu taraflarındaki orman yangınlarında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Lugansk bölgesinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, 146 noktada tespit edilen yangınlardan 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangınlarda 9 kişi ölürken, 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. 11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 binanın zarar gördüğü açıklandı.

1500 kişi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı yangın söndürme işlemleri devam ederken Ukrayna polisi de 7 cezai takibat başlattı.

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