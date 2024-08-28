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Aktüel Ukrayna'da Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırlandı: Müslüman savaşçılara kullanmayı öğrettiği dua kitabı
Aktüel

Ukrayna'da Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırlandı: Müslüman savaşçılara kullanmayı öğrettiği dua kitabı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 22:18:00 -
Ukrayna'da Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırlandı: Müslüman savaşçılara kullanmayı öğrettiği dua kitabı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü ile Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen ziyaretin sebebi belli oldu! İslam'ı yaymak ve Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırlandı. Müslüman askerler için önümüzdeki günlerde ortak çalışmalar için ziyaret düzenleyecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü ile Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi iş birliğinde Ukrayna ordusunda görev yapan Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırlandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi ile iş birliği yaparak Ukrayna ordusunda görev yapan Müslüman askerler için dua kitapçığı hazırladı.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresinin Kıyiv ofisinde 23 Ağustos 2024 tarihinde "Müslüman Savaşçı İçin Dua Kitabı” kitapçığının tanıtımının yapıldığı aktarıldı.

Hazırlanan dua kitapçığı, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Ayder Rüstemov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Ulema Konseyi Başkanı Süleyman Hayrullayev ve Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü Askeri Din Hizmetleri Servisi Başkanı Kostyantın Holodov tarafından tanıtıldı.


Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü ile bu yöndeki ortak çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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