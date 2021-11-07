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Dünya Ukrayna’da koronavirüsten ölenlerin sayısı rekor kırdı: Son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ukrayna’da koronavirüsten ölenlerin sayısı rekor kırdı: Son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 793 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 04:18:00 -
Ukrayna’da koronavirüsten ölenlerin sayısı rekor kırdı: Son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 149 bin 446 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede 25 bin 63 günlük vaka tespit edilirken, 793 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek ölüm sayısı oldu.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

 

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