Ukrayna'da korkulan oldu! "Bundan sonra her şey..."

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı devam ederken, kritik önem taşıyan Severedonetsk kentindeki çatışmalar sürüyor. Kentte bir sokak savaşı yaşanırken, Rusya’nın yoğun biçimde top atışı kullandığı ifade ediliyor.

Ukrayna ordusu, Rusların top atışına sınırlı kaynaklarla karşılık vermeye çalışıyor ancak mühimmatları hızla azalıyor. Mikolayiv Valisi Vitali Kim yaptığı açıklamada, güney cephesinde savaşın tamamen topçu mücadelesine dönüştüğünü belirtirken, Rusya’nın atış gücünün çok daha yüksek olmasına dikkat çekti. Kim, “ABD ve Avrupa’nın yardımı çok önemli” derken uzun menzilli silahların acilen kendilerine ulaştırılması çağrısı yaptı.

Ukrayna’nın askeri istihbarat birimi Başkan Yardımcısı Vadim Skibitski de, cephanenin azalması sebebiyle savaşta gerilediklerini duyurdu. 100 günü geçen savaşta Rusya karşısında cephelerde kaybetmeye başladıklarını söyleyen Skibitski, Ukrayna’nın durumunun Batı’dan gelecek ağır silahlara bağlı olduğunu söyledi. Skibitski “Bundan sonra her şey Batı’nın bize vereceklerine bağlı. Ukrayna’nın bir ağır silahına karşılık Rusya’nın 10-15 silahı var. Batılı ortaklarımız bize ellerindekinin yalnızca yüzde 10’ununu verdi” dedi. ABD istihbarat raporlarında da, Ukrayna stoklarında sadece NATO mühimmatlarının kaldığı ve Ukrayna’nın direnebilmesi için silah akışının devam etmesi gerektiği belirtildi.