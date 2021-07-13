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Dünya Ukrayna'da istifa depremi
Dünya

Ukrayna'da istifa depremi

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti. İstifa nedeni ile ilgili detay ise paylaşmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 21:07:00 - 2021-07-13 21:08:37
Ukrayna'da istifa depremi

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov'un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı.

Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov'un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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