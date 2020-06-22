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Aktüel

Ukrayna'da bir kliniğe Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:42:30 -
Ukrayna'da bir kliniğe Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi protesto edildi

KİEV (AA) - Ukrayna'nın Harkov kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bir kliniğe kabul edilmesi protesto edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Harkov kentindeki Radyasyondan Korunma Bölge Kliniğinin Kovid-19 hastalarını kabul etmeye başladığı belirtildi.

Bunun bir grup Ukraynalı tarafından protesto edildiği kaydedilen açıklamada, protestocular ile polis arasında arbede çıktığı bildirdi.

Açıklamada, arbedede 2 polisin yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Novie Sanjarı kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi daha önce protesto edilmiş, gösteride 10 polis yaralanmıştı.


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