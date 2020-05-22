Ukrayna'da bir cezaevi mahkumlara aylık 450 dolara hücre kiralıyor

12 mahkumun aynı koğuşta kaldığı cezaevi, Covid-19 salgınının daha hızlı yayılmasını önlemek için mahkumlara tadilattan geçmiş yeni koğuşlardaki hücrelerde kalma imkanı tanıyor.

Ancak bu durumdan sadece parası ve imkanı olan mahkumlar faydalanabiliyor. Hücreler gecelik 75, haftalık 300, aylık ise 450 dolara kiralanıyor. Bu mebla karşılığında 160 yıllık cezaevinin bir koğuşunda daha az mahkumla kalınabiliyor, daha sağlıklı tuvalet ve banyolara erişim sağlanabiliyor.

Ukrayna adalet bakanlığı yolsuzluğu önlemek amacıyla bunun bir önlem niteliğinde olduğunu duyurdu.

'Mahkumlar arasında ayrımcılığa yol açıyor'

Daha önce cezaevi müdürü görevini yürütmüş olan Serhiy Starenkiy ise duruma tepki göstererek bunun mahkumlar arasında ayrımcılığa yol açtığını ifade etti.

Ukrayna'daki cezaevleri eski binaları ve kötü şartlar nedeniyle uluslararası eleştirilerin odağında. Amerika Birleşik Devletleri cezaevlerinin 'mahkumların sağlığı için büyük tehlike' oluşturduğunu duyurmuştu.